Denizli'de şüphe üzerine durduruldu, erkek olduğu ortaya çıktı!

Denizli'de vatandaşın şüphe üzerine ihbar ettiği kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı.

Denizli'de şüphe üzerine durduruldu, erkek olduğu ortaya çıktı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi.

Adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü.

Denizli'de şüphe üzerine durduruldu, erkek olduğu ortaya çıktı! - Resim : 1

HIRSIZLIK YAPMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Vatandaşlar ise şüpheliyi daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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