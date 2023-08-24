Denizli'de kayıp olarak aranan şahıs 3 gün sonra ölü bulundu!

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Gür (36), 21 Ağustos Pazartesi günü, ikamet ettiği adresten ayrılarak bir daha geri dönmedi.

İhbar üzerine ilçe ve mahalle çevresinde jandarma, AFAD, AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İnsansız hava acı ve arama köpeklerinin de kayıldığı arama çalışmalarında, drone ile havadan bakıldığı sırada Hüseyin Gür’ün cansız bedeni mahalle yakınlarında bulunan kayalıklar üzerinde bulundu. Yapılan olay yeri çalışmaları ardından Gür’ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.

YAŞAMINA SON VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Gür’ün psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bu rahatsızlık çerçevesinde yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem