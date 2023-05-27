Kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin kargo kamyonetiyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

Denizli-Aydın kara yolu Menderes Tekstil kavşağından ana yola çıkan Emre Yıldız'ın (26) kullandığı 45 AHJ 863 plakalı otomobil, Fuat Burak (52) idaresindeki 34 AC 8193 plakalı kargo kamyonetiyle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Yıldız ile aynı araçtaki Mustafa Kocabaş (38) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burhan Yormaz (32) da kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerden Yıldız'ın Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde orman muhafaza memuru, Yormaz'ın ise aynı kurumda yangın işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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