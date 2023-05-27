İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü!

İstanbul Silivri’de bir çocuk, tartıştığı annesi ve ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

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İstanbul Silivri’de iddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti.

ÜÇ BIÇAKLA YAKALANDI

Mehmet A. olay yerinden kaçarken, üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha B. ve Esra A.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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