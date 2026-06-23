Denizli Barosu'nda Uyuşturucu İddiası İstifa Getirdi

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa etti. Ufuk Kök ve 11 avukat uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, ikametlerinde ve Denizli Barosu binasında arama gerçekleştirilmişti.

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Denizli Barosu'nda Uyuşturucu İddiası İstifa Getirdi
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Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, yayınladığı resmi kamuoyu duyurusu ile görevinden ayrıldığını ilan etti. Kök, istifa kararına gerekçe olarak hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baroyu yıpratacak boyutlara ulaşmamasını gösterdi.

'AKLANACAĞIMA DAİR TEREDDÜDÜM BULUNMAMAKTA'

Hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına inandığını söyleyen Kök, "Hukuk devleti ilkesine olan inancım tamdır. Hakkımdaki iddialara ilişkin, yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağıma dair hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'BARO'NUN ÇALIŞMALARININ GÖLGELENMESİNE GÖNLÜM RAZLI OLMADI'

Ufuk Kök, baro başkanlığı makamının kişisel çıkarların ötesinde, savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil ettiğini hatırlatarak, "Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu’nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır. Bu nedenle, büyük bir gururla yürüttüğüm Denizli Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 GözaltıAvukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

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