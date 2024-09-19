Denizde Kaybolmuşlardı: 2 Gençten Acı Haber Geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan 2 gençten acı haber geldi. Biri 23 diğerinin 15 yaşındaki olduğu öğrenilen gençlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Denizde Kaybolmuşlardı: 2 Gençten Acı Haber Geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi plajında denize giren Gökdeniz Açıkdeniz (23) ve Mücahit Açıkdeniz (15) bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplere durumun bildirilmesi üzerine 2 genç için sahil güvenlik ekipleri denizde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra 2 gencin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerince Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz'in cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte Kimlikle Ev Kiralayan 2 Firari Hükümlü YakalandıSahte Kimlikle Ev Kiralayan 2 Firari Hükümlü YakalandıGündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Mardin'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı Mardin'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dünya Lideri' Yazılı Forma Hacıosmanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na 'Dünya Lideri' Yazılı Forma
Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız