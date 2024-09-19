Denizde Kaybolmuşlardı: 2 Gençten Acı Haber Geldi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan 2 gençten acı haber geldi. Biri 23 diğerinin 15 yaşındaki olduğu öğrenilen gençlerin cansız bedenine ulaşıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi plajında denize giren Gökdeniz Açıkdeniz (23) ve Mücahit Açıkdeniz (15) bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplere durumun bildirilmesi üzerine 2 genç için sahil güvenlik ekipleri denizde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra 2 gencin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerince Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz'in cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA