Sahte Kimlikle Ev Kiralayan 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan R. K'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, hükümlünün sahte kimlik bilgisiyle kiralanan evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, R.K. ile birlikte bir kişiyi daha yakaladı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda evdeki ikinci kişinin, “birden fazla kişiyle silahlı yağma suçundan” hakkında kesinleşmiş 20 yıl 28 ay 165 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan hükümlü H.S. (38) olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA