Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kaza geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kaza geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP eski liderlerinden Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da Bahçelievler bölgesinde yürüyüş yaparken aşırı sıcakların etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü. Kaldırıma çarpmadan dolayı başına darbe aldığı bilinen Baykal, hızla çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçiren Baykal, hastanede tedavi altına alındı.

Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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