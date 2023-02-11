Demirtaş: Bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depreme ilişkin olarak açıklama yapmaya devam ediyor.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tam 21 yıldır tek başlarına yönettikleri ülkenin yarısı yıkılmış, yüzlerinde ne bir mahcubiyet ne de bir utanma. Üstelik de kendileri dışındaki herkesi sorumlu tutup hakaretler, tehditler yağdırıyorlar. Erdoğan, depremi kendisine yapılmış bir komplo gibi görüyor ve galiba bundan dolayı da hepimizin kendisinden özür dilemesini bekliyor" dedi.

Halktan özür dileyen Demirtaş, "Ben özür diliyorum değerli kardeşlerim. Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum" diye kaydetti.