DEM Parti'den 'kayyım'a karşı Meclis'te kürsü eylemi

DEM Parti Meclis Grubu, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için Meclis kürsüsünde eylem yapma kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

DEM Parti'nin sunduğu, "Hakkari'deki Kayyım Darbesini'nin Yaratacağı Tahribatların Tüm Boyutlarıyla Araştırılması" başlıklı önerge görüşüldü.

Önergenin gerekçelerini açıklamak üzere kürsüye gelen Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, kayyım kararıyla birlikte Hakkari halkının seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırıldığını belirtti.

Parlak, "Üstelik bunu son 8 yılda üçüncü kez yaptınız, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek aslında delilik belirtisidir. Biz bunu delilik değil faşizm olarak görüyoruz. Kayyım ataması yaparak sadece DEM partiye oy verenlerin iradesini gasp etmiyorsunuz, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırdığınız için tüm partilere oy veren seçmenin de iradesini elinden alıyorsunuz.

KONUŞMASININ ARDINDAN KÜRSÜYÜ TERK ETMEDİ

Parlak'ın konuşmasının ardından, "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizleri ellerinde taşıyan DEM Parti milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen vekiller kürsüyü terk etmedi. Bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verildi.

Birleşime verilen aranın ardından oturumu yeniden açan Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi çağrısında bulundu. Karaca, milletvekillerinin yerine geçmemesi üzerine Grup Başkanvekilleri ve Meclis İdare Amirleri ile görüşmek için çağrı yaparak birleşime yeniden ara verdi.

KAVGA ÇIKTI

DEM Partililer, kürsüde "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı atarken AKP'li milletvekili yerlerinden kalkıp, DEM Partililerin üzerine yürüdü. AKP ve DEM Parti milletvekilleri arasındaki sözlü tartışma, yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Bu esnada DEM Partili Sezai Temelli yere düştü.

AKP'li milletvekilleri, DEM Partililerin ellerindeki dövizlerini yırttığı anlar da kameralara yansıdı.