Dehşeti Yaşayan 10 Yaşındaki Hasan’ın Ölümü Yürekleri Yaktı

Diyarbakır’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Hasan Gülçer, yürekleri yaktı. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Dehşeti Yaşayan 10 Yaşındaki Hasan’ın Ölümü Yürekleri Yaktı
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Yarımkaş Mahallesi'nde kahreden bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Hasan Gülçer, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Dehşeti Yaşayan 10 Yaşındaki Hasan’ın Ölümü Yürekleri Yaktı - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülçer, hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı ve devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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