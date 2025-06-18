Dehşeti Yaşayan 10 Yaşındaki Hasan’ın Ölümü Yürekleri Yaktı
Diyarbakır’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Hasan Gülçer, yürekleri yaktı. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Yarımkaş Mahallesi'nde kahreden bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Hasan Gülçer, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülçer, hayatını kaybetti.
10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı ve devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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