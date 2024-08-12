Dehşete Düşüren Görüntüler! Çocuğu Havaya Kaldırıp Yere Fırlattı

Konya'da bir düğün salonunda skandal anlar yaşandı. Babası olduğu iddia edilen bir erkek, bir çocuğu havaya kaldırıp yere fırlattı. Dehşete düşüren o anlar saniye saniye kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı.

Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi.

Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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