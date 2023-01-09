Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'ya polis koruması
Daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Halil Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın polis korumalarıyla geldiği camide karşılandığı görüldü.
Cumhuriyet’i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı’nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı.
Daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın bir caminin girişinde karşılandığı görülüyor.
Etrafından takipçilerinin yanı sıra koruma polisi de olan Konakçı’nın korunma gerekçesi ise merak konusu oldu.
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