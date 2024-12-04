Cumhurbaşkanını Protestodan Tutuklananlardan Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması esnasında 'İsrail ile olan ekonomik ilişkilerin kesilmesi amacıyla' protesto eden 9 aktivist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Metin Cihan, tutuklu isimlerin cezaevinden yazdıkları mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

Metris Cezaevi’nde bulunan Emre Tekinkaya mesajında, "Hukuksuzluklar, tehditler ve tüm olumsuz ithamlara rağmen siyonizm ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeliyiz. Filistin'de yaşanan bu zulmü asla aklımızdan çıkarmamalı ve hakkında konuşmayı bırakmamalıyız" dedi.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Şeyma Yıldırım ise, "Filistin davasından burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Dışarıdaki Filistin destekçilerine güveniyorum" mesajını yolladı.

“HAKİKATİ HAYKIRMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Silivri'den Sena Eliküçük ise şunları söyledi: "Mesleğin başında bir avukat olarak yolun başında adaletin böylesine hiçe sayılmasını görmek utanç verici. Hakikati haykırmaktan onur duyuyoruz. Baromu ve halen insan haklarına saygı duyan hukukçuları ve hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin tüm Filistin dostlarını sesimiz olmaya davet ediyorum."

“TÜM DERDİMİZ GAZZE’DEKİ SOYKIRIMI DURDURMAK”

Metris Cezaevi'nde bulunan Cahit isimli tutuklu ise, "Tüm istediğimiz tüm derdimiz Gazze'deki soykırımı durdurmak, İsrail'e bu topraklar üzerinden bir iğne dahi olsa gitmesine engel olmaktı. Unutulmasın ki Socar İsrail'e bizim topraklarımız üzerinden petrol gönderiyor. Biz buna engel olmak istedik. Gayemiz buydu" dedi.

Cezaevindeki Filistin dostlarından mektup var.



Sena: Hakikati haykırmaktan onur duyuyoruz.



Cahit: Gayemiz, İsrail'e petrol gönderilmesine engel olmak.



Emre: Siyonizme ve işbirlikçilere karşı mücadelemize devam etmeliyiz.



Şeyma: Dışardaki Filistin destekçilerine güveniyorum.… pic.twitter.com/PPmd4iGZqW — metin cihan (@metcihan) December 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem