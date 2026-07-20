Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan KKTC Mesajı: 'Kıbrıs Hiçbir Zaman Rum Adası Olmayacak'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.

* Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir.

* Uluslararası toplum, Kıbrıs Türkü'nün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir.

* Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.

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Kaynak: AA