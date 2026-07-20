Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan KKTC Mesajı: 'Kıbrıs Hiçbir Zaman Rum Adası Olmayacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Lefkoşa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Yılmaz, "Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır" dedi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
* Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.
* Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir.
* Uluslararası toplum, Kıbrıs Türkü'nün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir.
* Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
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Kaynak: AA
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