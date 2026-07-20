Haluk Levent'in X Hesabına Erişim Engeli
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirildi.
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in sosyal medya platformu X'teki hesabına erişim engeli getirildi.
Kararı duyuran İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan hesabın erişime engellendiğini, ancak X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediğini açıkladı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı (@haluklevent), 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.— EngelliWeb (@engelliweb) July 20, 2026
X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı. pic.twitter.com/JXM9TqwcD6
Kaynak: Haber Merkezi
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