Haluk Levent'in X Hesabına Erişim Engeli

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirildi.

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Haluk Levent'in X Hesabına Erişim Engeli
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in sosyal medya platformu X'teki hesabına erişim engeli getirildi.

Kararı duyuran İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan hesabın erişime engellendiğini, ancak X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Haluk Levent
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