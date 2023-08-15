Erdoğan'ın başdanışmanı Halil Konakcı'ya sahip çıktı: Konakcı'yı 'hocaefendi' ilan etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen ve son olarak da Hatay’ı Arap şehri olarak ilan eden imam Halil Konakcı’ya sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Konakcı’yı ‘muhterem hocaefendi’ olarak niteledi.

Diyanet’e seslenen Saral, “Bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı'nın her daim yanındayız” dedi.

‘HALİL KONAKCI’NIN HER DAİM YANINDAYIZ’

Saral, paylaşımında şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına,vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakcı Hocaefendi’ye onun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakcı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır,karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı'nın her daim yanındayız.”

FETULLAH GÜLEN’E DE HOCAEFENDİ DEMİŞ

Ayrıca Saral’ın 15 Temmuz öncesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e de ‘Muhterem Hocaefendi’ dediği ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem