Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sırbistan' Mesajı: Ticaret Hedefimiz 5 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i resmi törenle ağırladı. İki lider, Külliye’de gerçekleştirilen görüşmede bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djurić de katıldı.

Liderler, heyetler arası temasların ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti ve sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

‘TİCARET TE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR’

“Sırbistan'la Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bugün kendisiyle bu gelişmelerin ilişkilerimize etkilerini değerlendirip, ileriye yönelik atacağımız adımları istişare ettik.

Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da gerçekleştirilecek Expo 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk.

Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken bugün bu rakam 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur.

Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri yüzü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülüyor.

Bizim de Sırbistan'dan yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, beşeri ilişkilerimiz münasebetlerimizin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Halklarımızın birbirine daha yakından özellikle tanıma isteğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır.

‘SIRBİSTAN'DA TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE YOĞUN BİR İLGİ VAR’

Bugün Türkiye Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da arttırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların arttırılması konusunu da bugün değerlendirdik.

Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi görüyoruz. Bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sırbistan'la aramızda dostluk köprüsü olarak görülen...

Sancak bölgesinin kalkınması için yapılabilecekleri de Sayın Vučić ile ele aldık. Kendisinin bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takip ediyoruz. Ben de bu vesileyle Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli konuklar, dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz.

‘BALKANLARI ASLA İHMAL ETMİYORUZ’

Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vučić'in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken, diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye matuf koşulları oluşturmaya gayret ediyoruz.

Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden olan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Ben bu platformda verdiği şahsi destekten ötürü Sayın Vucic'e teşekkür etmek istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Sayın Cumhurbaşkanı'na ziyaretleri için tekrar Teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

‘SİZİ SADECE TÜRKİYE'NİN LİDERİ DEĞİL BÖLGENİN DE LİDERİ OLARAK GÖRÜYORUM’

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise toplantıda şunları söyledi:

"Aslında bürokratik dili kullanan ya da aynı cümleleri tekrar eden bir kişi değilim. Ama çok açık ve çok güzel bir diyalog gerçekleştirdik ki birbirini tanıyan, uzun zamandır tanıyan iki dost olarak. Ve birbirimize son derece büyük bir saygıyla konuşuyoruz. Her zaman bunu söyleyebilirim. Ben çok büyük bir lider olan size, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin ve aynı zamanda dünyada lider olan bir kişi olarak sizinle konuşurken böyle bir yaklaşım içinde oluyorum.

Özellikle de mutluyum çünkü konuştuğumuz konular ve vardığımız sonuçlar çok önemli. Birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı 5 milyar Euro'luk bir hedefe ulaşmamız gerektiğinde ben aslında biraz şüpheci yaklaştım buna. Buna nasıl yaklaşabiliriz diye soru işaretleri vardı kafamda. Çünkü o dönemde 800-900 milyon Euro'luk bir rakam söz konusuydu. Şu anda 3,5 milyara ulaşmış durumdayız. Ve Sayın Cumhurbaşkanının bir hedef olarak belirlediği şey aslında iyi bir yöntemdi. Ve bunu ifade ettiği için de son derece büyük bir mutluluk duyuyorum.

‘TÜRKİYE SIRBİSTAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK’

Sırbistan, Türkiye'den çok daha küçük bir ülke. Ama bizim Türkiye için en önemli ortak olamayacağımızı biliyoruz. Ama Türkiye, Sırbistan için son derece önemli bir ortak. Burada tabii ki Türkiye'nin siyasi öneminin de son derece farkındayız. Ekonomide oynadıkları, askeri alanda, savunma sanayinde ve toplumumuzdaki her alanda oynadıkları rolü biliyoruz.

Bugünkü görüşmelerimiz son derece verimliydi. Son derece somut konular üzerinde konuştuk ve ekonomiden bahsettiğimizde hem yatırım konularını ele aldık sıklıkla da tabii ki Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarından bahsettik. Ama şunu ifade etmek istiyorum, Sırbistan'da bazı kişiler, özellikle de ülkemizin daha nispeten fakir alanlarında Türk firmalarının buraya yatırım yaptığını ve son derece önemli iş fırsatları olduğunu bilmiyorlar. Özellikle de Sırbistan'ın güneyinde. Ve birçok önemli altyapı projesinden bahsettik. Türk kamu kurumları ve özel şirketleri bu projelere katılıyorlar ve bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum, ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz ve bu ziyarette çok önemli noktalarda imzalar atacağız.

Hem Karadeniz havada hem de Sancak bölgesinde çok önemli altyapı projelerine bununla ilgili Yenipazar hızlı otobanla ilgili bir imza atacağız. Bütün bunlar çok önemli bir ulaşım sorununu çözmüş olacak Sırbistan'ın bölgesinde yaşayan kişiler için. Başka projelerden de bahsettik. Birçok yol altyapısı projesinde Türk firmaları yer alıyorlar. Ve bizim için tabii ki burada çalışmaları hızlandırmak önemli.

Örneğin Türk firmaları Avrupa'da Stellajones 22 kilometre ile ilgili olarak ihaleyi kazandılar ve yine Belgrad ve Niş arasındaki demiryolu konusunda bir projeyi, ihaleyi kazandılar ve yine Sofya-Budapeşte bağlantısı özellikle de iş çevreleri için son derece önemli olan bu bağlantı projesini de kazandılar.

Bu aynı zamanda turistler için de önemli bir bağlantı olacak. Çünkü İstanbul vasıtasıyla Türkiye'deki başka şehirleri de ziyaret edebilecekler ve yine sizin de ifade ettiğiniz gibi Sırbistan'da bir numaralı turist kaynağını oluşturan Türk vatandaşları bu bağlantıyı kullanabilecekler.

Bu karşılıklı güvenin bir tesisi ve bu şekilde kendilerini Türk firmalarının Sırbistan'da güvende ve ellerinde hissetmelerini ümit ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin EXPO'ya katılmayı kabul etmesi son derece önemli. Hem size hem de dış politika ekibinize teşekkür etmek istiyorum.

Bu Sırbistan için çok anlamlı ve sizin bu ziyaretiniz sırasında iki günlük bir ziyaret için bize zaman ayırabilirseniz Sırbistan'a geldiğinizde Belgrad ve Raşka bölgesine de sizin Esancak dediğiniz bölgeye de ziyaret edebiliriz. Ve orada yaptığımız şeyleri ve yapacağımız şeyleri anlatabiliriz. Eminim ki oradaki halkı sizi çok sıcak bir biçimde karşılayacaktır.

Bugün yine son olarak ortak komitemizden bahsettik. Önümüzdeki ay itibariyle çok yoğun bir programı olacak. Bizim tarafımızdan bir eş başkan atandı ve 26’sında yine dostluk grubu parlamentoda kurulacak. Dolayısıyla bizim geciktiğimiz birçok konu, bizim sorumluluğumuzda bulunan birçok konu artık çözümlenmiş olacak. Bu konuda düzeltici adımlar atıldı ve bu şekilde önümüzdeki dönemde son derece somut sonuçlara ulaşabileceğiz.”

