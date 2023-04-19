Erdoğan'a Kahraman'dan 'deprem' yanıtı: 'Rant alanları açmak dışında hiçbir şey yapmadı'

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa ve Anadolu Yakası’nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz" sözlerine “İstanbul’da olası bir depremde hasar alacak milyonlarca konut var ve iktidar 1999’dan beri rant alanları açmak dışında hiçbir şey yapmadı” diye yanıt verdi.

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Erdoğan'a Kahraman'dan 'deprem' yanıtı: 'Rant alanları açmak dışında hiçbir şey yapmadı'

Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’da acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz” açıklamasına yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü olara görev yapmış olan Kahraman, “Cumhurbaşkanı’nın bu müjdesi yeni değil! Sistematik rant siyaseti İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni şehir vaadini 2011’den beri kullanıyor” dedi.

Kahraman devamında, “İstanbul’da olası bir depremde hasar alacak milyonlarca konut var ve iktidar 1999’dan beri rant alanları açmak dışında hiçbir şey yapmadı” diye belirtti.

Kahraman’ın açıklamaları şöyle:

Bu müjde yeni olmadığı gibi, bir kentsel dönüşüm projesi de değil! 2019 tarihli 5.9 İstanbul Depremi sonrası her yıl 100 bin konut yapacaklarını söylediler! Yapılmadı! Zaten yeni rant alanlarında ilave nüfus çekecek uydu kentler yaparak mevcut riskli yapılara çare üretilemez! Seçim malzemesi palavraları bırakıp çözüme odaklanmalıyız! İktidar giderayak kentsel dönüşüm adı altında yandaş müteahhitlere yeni rant alanları müjdeliyor! İstanbullular ise afet odaklı dönüşümü, mevcut konutlarının depreme dayanıklı hale getirilmesini, güvenli yaşamı bekliyor!

Günleri sayılı iktidar boş konut stokunu değerlendirerek, fiyat ve kiraları düzenleyerek, riskli yapıları güçlendirerek, gerekiyorsa yerinde yeniden yaparak konut sorununa gerçek bir çözüm üretmek değil seçim telaşıyla ranta yönelik bir gayrimenkul geliştirme projesi peşinde!

Bu boş vaatlere rağmen halk gerçek çözümün farkında! İstanbul ve Türkiye’nin asıl ihtiyacı mevcut yapıların afete karşı güçlendirilerek veya ilave nüfus getirmeden yerinde yeniden yapılarak herkesin güvenli konut hakkına kavuşması! #AzKaldı İstanbul’a bahar gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Deprem Recep Tayyip Erdoğan Gezi davası
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