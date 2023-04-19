'Thodex vurguncusu' Fatih Özer'in yarın Türkiye'ye getirileceği açıklandı
Arnavutluk'ta yalanan Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yarın Türkiye'ye getirileceği açıklandı.
Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
Kripto parada milyonlarca liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Thodex vurguncusu olarak bilinen Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi onaylanmıştı.
Özer’in Türkiye’ye yarın getirileceği açıklandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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