Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimlerin 37’nci tur oylamasında Yargıtay Başkanı olan Ömer Kerkez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

37'NCİ TURDA SEÇİLMİŞTİ

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanı'nın belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37’nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Birinci Başkanı seçilmişti. Yeniden aday olan Mehmet Akarca ise 103 oy aldı. Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanılmıştı, 20 oy da geçersiz sayılmıştı. Ömer Kerkez başkanlık görevini dört yıl boyunca yapacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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