Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Davamız Kıbrıs'ı Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

'MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS'

"Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

