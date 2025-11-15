Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Davamız Kıbrıs'ı Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı. Kıbrıs için 'milli davamız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Davamız Kıbrıs'ı Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayacağız
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

'MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS'

"Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

Külliye'de Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erhüman Bir Araya Geldi! 'Kıbrıs Bizim Milli Davamız'Külliye'de Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erhüman Bir Araya Geldi! 'Kıbrıs Bizim Milli Davamız'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan KKTC
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İzmir'de Adım Adım Felakete! Daha Önce Hiç Böylesi Görülmedi, Su Kesintileri Uzatıldı Daha Önce Hiç Böylesi Görülmedi, Su Kesintileri Uzatıldı
Türkiye Yasta... Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a Veda
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı
Zehirlenen Ailenin Fatih'te Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı