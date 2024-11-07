Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrıldı. Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'ndan, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'dan ayrıldı.

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