Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırmızı Et İçin Talimatı Verdi! Uruguay ve Brezilya'dan mı İthal Edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı et konusunda yeni bir adım atılacağının mesajını verdi. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında Bakan Yumaklı ile de görüştüklerini söyleyerek, "Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırmızı Et İçin Talimatı Verdi! Uruguay ve Brezilya'dan mı İthal Edilecek?

Kırmızı et fiyatlarında bir ayda yüzde 15’lik artış yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırmızı Et İçin Talimatı Verdi! Uruguay ve Brezilya'dan mı İthal Edilecek? - Resim : 1

Brezilya dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, kırmızı et konusunda atılacak adımların mesajını verdi. Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız.

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