Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ‘Geçmiş Olsun’ Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ‘Geçmiş Olsun’ Ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılarak İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne giderek tedavi gören Yalçın’ı ziyaret etti.

Hastane odasında geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalçın’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı.A

AKSU'YU DA ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ‘Geçmiş Olsun’ Ziyareti - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hastanede tedavi altında bulunan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ve eski AKP Kastamonu Milletvekili Metin Çelik’in eşi Birgül Çelik’i de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ‘Geçmiş Olsun’ Ziyareti - Resim : 2

VATANDAŞLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ziyaretleri sırasında hasta yakınlarıyla sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Erdoğan, ardından Ziraat Bankası’nın düzenlediği 4. Tarım Ekosistemi Buluşması’na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ‘Geçmiş Olsun’ Ziyareti - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Muğla'da, 25 Haziran günü denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü şekilde ambulansa alınan Yalçın, sedyede getirildiği İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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