Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüşeceği Tarihi Duyurdu: 'Netanyahu Firavununun Yaptıkları...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüşeceği Tarihi Duyurdu: 'Netanyahu Firavununun Yaptıkları...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.

"Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.

Pazartesi sayın Trump ile yine bir görüşmemiz olacak."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Evde Taktıranlar Büyük Tehlikede! Saniyeler İçinde Öldürebilir... Uzmanlardan 'Sarı Serum' Uyarısı Saniyeler İçinde Öldürebilir... Uzmanlardan 'Sarı Serum' Uyarısı
Yollarda Yeni Dönemi Bakan Uraloğlu Duyurdu: 58 Bin Hız Sınırı Levhası Kaldırıldı Yollarda Yeni Dönemi Bakan Uraloğlu Duyurdu: 58 Bin Hız Sınırı Levhası Kaldırıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! Trump, İran'ı Uyardı, Tahran'dan Yanıt Geldi ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! Trump, İran'ı Uyardı, Tahran'dan Yanıt Geldi
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber