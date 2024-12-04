Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Değişim' Sinyali Veriyordu... Üst Düzey İki AKP'li İsimden Art Arda Dikkat Çeken Açıklama

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP birinci parti konumuna yükselirken yıllardır ilk sırayı kaptırmayan AKP cephesi için sürpriz bir sonuç olmuş oldu. Bu sonuç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özeleştiri vermiş ve hatta kabine ile parti içinde değişiklikler olmuştu. Şu anda da AKP içinde değişiklik sinyalleri bir kez daha veriliyor.

'BAZI ARKADAŞLARIMIZIN ENANİYETLERİ YÜKSELDİ'

Gündem 'değişim' üzerinden tartışılırken iki AKP'li isimden farklı kanallarda dikkat çeken açıklamalar geldi. AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, Kayseri'de konuk olduğu yerel bir televizyon kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı arkadaşlarımızın enaniyetleri yükseldi net. Yani evet orda emekliler etki etti, EYT’liler etki etti, diğer şeyler etti, ama bizde o benlik durumumuz bazı arkadaşlarımızda bunu ön plana çıkarmış oldular. Kesinlikle. Böyle olunca oylar da düştü."

'BAZI SIKINTILAR YAŞADIĞIMIZ MALUM'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Mynet'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Milletimiz net bir mesaj verdi. Bu mesajı iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Mesajda sadece son dönemdeki süreçlerle ilgili değil, ekonomik döngüde bazı sıkıntılar yaşadığımız malum. Bunu da reddetmiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem