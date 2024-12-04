Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Değişim' Sinyali Veriyordu... Üst Düzey İki AKP'li İsimden Art Arda Dikkat Çeken Açıklama

Yerel seçimler sonrası ilk sırayı kaptıran AKP içinde 'değişim' rüzgarları esmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara ara kadrolarda değişiklik mesajı vermeye devam ederken iki AKP'liden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte AKP içinden yerel seçim özeleştirileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Değişim' Sinyali Veriyordu... Üst Düzey İki AKP'li İsimden Art Arda Dikkat Çeken Açıklama

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP birinci parti konumuna yükselirken yıllardır ilk sırayı kaptırmayan AKP cephesi için sürpriz bir sonuç olmuş oldu. Bu sonuç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özeleştiri vermiş ve hatta kabine ile parti içinde değişiklikler olmuştu. Şu anda da AKP içinde değişiklik sinyalleri bir kez daha veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Değişim' Sinyali Veriyordu... Üst Düzey İki AKP'li İsimden Art Arda Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 1

'BAZI ARKADAŞLARIMIZIN ENANİYETLERİ YÜKSELDİ'

Gündem 'değişim' üzerinden tartışılırken iki AKP'li isimden farklı kanallarda dikkat çeken açıklamalar geldi. AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, Kayseri'de konuk olduğu yerel bir televizyon kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı arkadaşlarımızın enaniyetleri yükseldi net. Yani evet orda emekliler etki etti, EYT’liler etki etti, diğer şeyler etti, ama bizde o benlik durumumuz bazı arkadaşlarımızda bunu ön plana çıkarmış oldular. Kesinlikle. Böyle olunca oylar da düştü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Değişim' Sinyali Veriyordu... Üst Düzey İki AKP'li İsimden Art Arda Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 2

'BAZI SIKINTILAR YAŞADIĞIMIZ MALUM'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Mynet'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Milletimiz net bir mesaj verdi. Bu mesajı iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Mesajda sadece son dönemdeki süreçlerle ilgili değil, ekonomik döngüde bazı sıkıntılar yaşadığımız malum. Bunu da reddetmiyoruz."

Merak Edilen Soruya AKP'den Cevap Geldi! Genel Af Çıkacak mı?Merak Edilen Soruya AKP'den Cevap Geldi! Genel Af Çıkacak mı?Güncel

'Erdoğan Son Kez Aday Olabilir' Demişti... CHP'den Mehmet Uçum'a Yanıt'Erdoğan Son Kez Aday Olabilir' Demişti... CHP'den Mehmet Uçum'a YanıtSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP 2024 Yerel Seçimleri
Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş
Firari FETÖ'cü Muğla'da Yakalandı Firari FETÖ'cü Muğla'da Yakalandı
Ortaokulda Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti Ortaokulda Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti
Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler