Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Son Açıklama... 'Çözüm Süreci' Tartışması Nereye Gidiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Siyaset arenası bu gündemle çalkalanırken siyasilerden art arda açıklamalar geldi.

Son açıklama ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulunan Uçum, Türkiye'de ne önceki çözüm süreci ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmayacağını belirtti. Denenip sonuç alınmayan bir yöntemin tekrar denenmeyeceğini ifade eden Uçum, İsrail'in saldırılarına karşı içeride bir çözüm süreci yaşanacağı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Uçum'un açıklamaları şöyle:

"Yumuşama, normalleşme, tokalaşma hangi tutum ve dil referans verilirse verilsin Türkiye’de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz. O süreçler geçmişte kaldı, tarihe mal oldu. Siyonizmin saldırganlığı sebebiyle bir “çözüm süreci” başlatılıyor iddiası son derece saçmadır ve Türkiye’nin gücünün farkında olmamaktır. Konuyu hiç bir zaman böyle manasız bir bağlamda ele almamak gerekir.

'DEVLET DENEYİM SONUÇ ALAMADIĞI YOLU BİR DAHA DENEMEZ'

Devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez. Devlet başka etkili yol ve yöntemler bulur. O da 15 Temmuz'dan sonra uygulanan güçlü ve etkili siyasi ve askeri stratejilerdir. Bunların yumuşatılması veya bunlardan vazgeçilmesi söz konusu olmaz. Terör Türkiye içinde nerdeyse tamamen tasfiye edildi. Sınır ötesi güvenlik bölgeleriyle birlikte ise tümden tasfiye edilecek bir sürece girildi. Kimse bu sürece engel olamaz.

Ama bu durum siyasette özellikle Mecliste yapıcı bir dil geliştirme ve herkesle diyalog kurma yaklaşımlarını dışlamaz. Çünkü TBMM diyalog ve ortak dil geliştirmek konusunda halkın görev verdiği en yüksek devlet erkidir. Bu görevi Meclisteki her partinin her aktörün yerine getirmesi beklenir.

'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ AÇMAKLA İLGİSİ YOK'

Bu tip girişimlerin kesinlikle TBMM’de 360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden adaylık imkanı açmakla ilgisi yoktur. Ayrıca yeni anayasa yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığının önünü açmakla da ilgisi yoktur.

Gerçekliğe aykırı yorumlarla, hayali kurgularla yapılan değerlendirmeler tamamen asılsızdır. Türkiye partisi olun çağrısı ise kıymetlidir ve şöyle tercüme edilebilir:

3 MADDE SAYDI

Birincisi DEM’in kendi içinden yükselen “bizi terör ve şiddet siyasetinden kurtarın” talebini ifade edenlere bir imkan sağlamaktır. İkincisi DEM’i terör vesayetinden kurtarmak için DEM’e bir seçenek sunmaktır. Üçüncüsü, TBMM’de DEM üzerinden etkili kılınan terör vesayetini hem DEM üzerinden hem de TBMM’den tasfiye etmektir.

Eğer DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını sosyal ve siyasi açıdan değerlendirmezse veya bu imkanı kötüye kullanırsa o zaman TBMM’de DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir. Bu da kaçınılamaz bir gerçektir.

Bu açılan yolla terör vesayeti tarihe gömülürse, TBMM, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, Türkiye yüzyılına yakışan yeni bir anayasayı ilk dört maddenin esaslarının ve demokratik kazanımlarının üzerine bina ederek çok daha güçlü bir şekilde ve kapsayıcı bir halde hayata geçirme imkanına kavuşur. Bu tarihsel fırsatı kimse ıskalamamalı ve göz ardı etmemelidir.

Bunun yolu da şu olabilir: Terörü son noktasına kadar yok edecek mücadeleyi aynen sürdürmek ama Türkiye’nin bütünlüğünü, birliğini ve demokrasisini güçlendirecek demokratik siyaseti en kapsamlı hale getirecek şekilde diyalog ve işbirliğini hayata geçirmek. Bu da mümkündür. Kimse bu çerçevenin dışında başka bir şey ummasın, başka bir şey beklemesin."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, DEM Parti grubuyla tokalaşmasına ilişkin "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" diye konuşmuştu.

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu, siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, şunları söylemişti: "DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra, aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım, nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım."

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını ve devamında yaptığı açıklamaları çok kıymetli bulduklarını söylemişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz" demişti.

Erdoğan, "Bahçeli’nin Meclis’in ilk günün de ve dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin muhatapları tarafından anlaşılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında ise "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" demişti.

BAKAN TUNÇ'TAN TEK CÜMLELİK YANIT

Son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, kendisine "yeni çözüm süreci" sorusu yöneltilince "Çözüm süreci tartışması gündemde yok" diye yanıt vermişti.

SON AÇIKLAMA EFKAN ALA'DAN

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'yeni çözüm süreci' iddialarına "Çözüm süreci masamızda yok" diyerek yanıt vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem