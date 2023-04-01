Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün yapılan kura çekimine göre 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oy pusulasının birinci, Kemal Kılıçdaroğlu da üçüncü sırasında yer alacak.

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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sıralaması belli oldu.

Kuraya göre sıralama şöyle oluştu:

Recep Tayyip Erdoğan: Birinci sırada

Muharrem İnce: İkinci sırada

Kemal Kılıçdaroğlu: Üçüncü sırada

Sinan Oğan: Dördüncü sırada

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