Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün yapılan kura çekimine göre 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oy pusulasının birinci, Kemal Kılıçdaroğlu da üçüncü sırasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sıralaması belli oldu.
Kuraya göre sıralama şöyle oluştu:
Recep Tayyip Erdoğan: Birinci sırada
Muharrem İnce: İkinci sırada
Kemal Kılıçdaroğlu: Üçüncü sırada
Sinan Oğan: Dördüncü sırada
Son Güncelleme: