Cumhur İttifakı'nda AB tartışması... Erdoğan'ın çağrısına karşı çıktı: "Türkiye'nin önceliği olamaz"

NATO Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında Türkiye – AB ilişkilerine dair çağrıda bulundu.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın" diyen Erdoğan, "Biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI’NDAN İLK TEPKİ: “AB ÖNCELİK OLAMAZ”

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz" dedi.

AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Kaynak: AA