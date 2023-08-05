Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 27 gözaltı!

Galatasaray Meydanı'na 958. Hafta buluşması için çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları polis ablukasına alındı.

Polis ablukası sonrası gözaltına alınan 27 kişinin isimleri şöyle:

- Hanife Yıldız,

- Besna Tosun,

- Maside Ocak,

- Gülsüm Elvan,

- Eren Keskin,

- Mikail Kırbayır,

- Ali Tosun,

- Hasan Karakoç,

- Ali Ocak,

- Gülseren Yoleri,

- Oya Ersoy,

- Leman Yurtsever,

- İsmail Yücel,

- Cüneyt Yılmaz,

- Ömer Kavran,

- Davut Arslan,

- Arat Dink,

- Şükran Kablan Yeşil,

- Aziz Özkan,

- Bülent Türkmen,

- Gönül Adıbelli,

- Ahmet Keleş,

- Varol Öztorun,

- Canan Kebenç,

- Vaiz Adıgüzel,

- Yılmaz Haksever,

- M. Ensar Korkmaz.

Öte yandan eyleme, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, YSP'li Sırrı Sakık ve Meral Danış Beştaş ile TİP'li Ahmet Şık destek verdi.

AYM, HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI

Ayrıca AYM, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin bir hak ihlali kararı daha verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem