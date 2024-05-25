Cumartesi Anneleri 1000 haftadır kayıplarını arıyor!

1995'ten bu yana her cumartesi Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaparak, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri 1000. kez toplanıyor. Ayrıca 300 haftadır Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına rağmen ablukaya alınan meydanda bu hafta bariyerler kaldırıldı.

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Cumartesi Anneleri 1000 haftadır kayıplarını arıyor!

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargı önünde hesap vermesini talep etmek için 1995 yılından bu yana her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları eylem bu hafta 1000. haftasına girdi.

Öte yandan 1000 haftadır aynı yerde eylemlerini sürdüren Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’ndaki eylemleri 28 Ağustos 2018’de 700’ncü hafta polis saldırısıyla yasaklanmış, meydan ise ablukaya alınmıştı.

ABLUKA KALDIRILDI

Galatasaray Meydanı'nda uygulanan abluka ve yasak 300 hafta sonra kaldırılırken, kayıp yakınları, 1000'inci haftada Galatasaray Meydanı’nda bugün açıklama yapacak.

AYM, HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI

Ayrıca AYM, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin bir hak ihlali kararı daha verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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