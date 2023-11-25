Cübbeli Ahmet-Ustaosmanoğlu kavgası yeni bir boyut kazandı: Fuhuşla suçladı

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu bir sohbette skandal ifadeler kullanmış; Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının aynısını Türkiye’de yapma çağrısında bulunarak "Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" diye konuşmuştu.

CÜBBELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen ve geçtiğimiz aylarda İsmailağa Cemaati'nde ayrılarak Kadiri Tarikatı'na geçtiğini duyuran Ahmet Mahmut Ünlü bile Ustaosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki göstermiş, sözleri 'provokasyon' olarak değerlendirmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlü, "Ustaosmanoğlu” soyadını kullanarak herhangi bir açıklama yapan kişi veya kişilerin Mahmud Efendi Hazretlerimizin akrabâsı olması aslâ kimseyi etkilemesin. Zîrâ esâs olan kişinin kimliği değil ne yolda olduğu ve nereye dâvet ettiğidir. Bu konuda canlı yayında yapmış olduğum reddiye konuşması inşâallâh yarın kamuoyuyla paylaşılacaktır. Mutlaka insanlara ulaştıralım ki hiçbir Müslümân bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın" ifadelerini kullanmıştı.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Hakkında soruşturma da başlatılan Saadettin Ustaosmanoğlu Cübbeli Ahmet'i hedef alan bir dizi açıklamada bulundu.

Cübbeli Ahmet'in fuhuş yaptığını öne süren Ustaosmanoğlu, "Resimler gösteriliyor kendisinin. Kendisi de çıplak o da çıplak. Diyor ki; bu benim geçici nikahlı Özbek eşim. Müslümanlara sesleniyorum, biz ehli sünnet miyiz, şia mıyız? Bunu nereden çıkardığını soran bir hocaya bir ayet okuyor. Bu ayetten yola çıkarak geçici nikah diye bir şey uydurmuş. Cübbeli Ahmet istemediği hiç bir soruya cevap vermez. İki fıkıhçıya ayeti sormuşlar, nasıl çıkar bu ayetten bu demişler.

Ben kapısına gittiğimde bana şunu dedi: 'Fas'tan Tunus'ta kadınlar geliyor. Ben bunlarla nikahlanıyorum sonra gidiyorlar, geri gelmeyince boşuyorum.' Mahkemeden 'Benim geçici nikahlı karımdır' dediği kadın fuhuş evinde yakalanıyor. Bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.