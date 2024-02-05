Çorum'da deprem!

Kandilli Rasathanesi Çorum'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Çorum'da deprem!

Çorum'un İskilip ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Sarsıntı saat 14:46 sularında kaydedildi.

Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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