Çorum'da deprem!
Kandilli Rasathanesi Çorum'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Sarsıntı saat 14:46 sularında kaydedildi.
Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
ASAGIORENSEKI-ISKILIP (CORUM) https://t.co/shtC2CaO8Z
05.02.2024, 14:46:54 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 7.7 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 5, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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