Mersin'de yeni düzenleme: Yollar yeniden belirlendi!

Mersin'de UKOME Genel Kurul kararlarıyla yollar yeniden belirlendi. Bu kapsamda ağır tonajlı araçların takip edeceği güzergahlar işaretlendi.

Mersin'de yeni düzenleme: Yollar yeniden belirlendi!

Mersin'de ağır tonajlı araçların takip edeceği güzergahların işaretlendiği bildirildi.

Konuya ilişkin Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Artan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik düzeninin kontrollü şekilde sağlanması amacı ile Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ağır tonajlı araçların (tır, kamyon, otobüs, beton mikseri, lastik tekerlekli iş makineleri) takip edeceği güzergahlar UKOME Genel Kurul kararlarıyla belirlendi."

Mersin'de yeni düzenleme: Yollar yeniden belirlendi! - Resim : 1

TRAFİK İŞARETLEMELERİ YAPILDI

İHA'nın aktardığı habere göre, bu kapsamda ağır tonajlı araçların girmelerinin yasaklandığı belirlenen noktalara gerekli trafik işaretlemeleri yapıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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