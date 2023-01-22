Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bir bebek, evlerindeki yatağında ölü olarak bulundu. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.
Çorum'da, bir anne, hareketsiz halde bulduğu 6 aylık bebeğini hastaneye götürdü. Hastanede, küçük bebeğin yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Adnan Özejder Caddesi'ndeki evde 6 aylık A.E.K'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K, bebeği özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Anne G.K'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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