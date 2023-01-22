Küçükçekmece Gölü’nde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar gölün 15 metre açıklarında bir erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve dalgıçların aramaları sonrası gölde bulunan 23 yaşındaki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına çıkarılan cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse’ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen talihsiz gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri gölün çevresinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Köse’nin cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu Kurumu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA