Çöp İçinde Bulundu! Görenler Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı

Sakarya’da komşularının haber alamadığı 65 yaşındaki adamın cansız bedeni, çöp dolu evde bulundu. Eve girenler, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Çöp İçinde Bulundu! Görenler Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci katında yalnız başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Çevik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine daireye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çöp İçinde Bulundu! Görenler Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 1

ÇÖPLER İÇİNDE BULUNDU

Adrese ulaşan ekipler çöplerle dolu evde Çevik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Çöp İçinde Bulundu! Görenler Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 2

Kaynak: İHA

Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası
Selçuk Özdağ: Gelin Bizleri de Tutuklayın! 'Gelin Bizleri de Tutuklayın!'
Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek
Düzce’de Heyelan Felaketi! 2 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı Düzce’de Heyelan Felaketi! Yollar Ulaşıma Kapandı