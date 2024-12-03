Çöp İçinde Bulundu! Görenler Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı
Sakarya’da komşularının haber alamadığı 65 yaşındaki adamın cansız bedeni, çöp dolu evde bulundu. Eve girenler, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci katında yalnız başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Çevik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine daireye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇÖPLER İÇİNDE BULUNDU
Adrese ulaşan ekipler çöplerle dolu evde Çevik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA