Çok sayıda kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre, pek çok kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çok sayıda kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Göller yöresi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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