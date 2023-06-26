Baraja giren down sendromlu çocuktan acı haber

Alınan bilgilere göre, abileriyle birlikte Atatürk Barajı kıyısında pikniğe giden 12 yaşındaki Down Sendromlu M.Y. abilerinden gizli bir şekilde, serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir müddet sonra, kardeşlerinin orada olmadığı fark eden, M.Y’nin abileri durumu jandarma ve 112 acil ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, 112 acil ekipleri ve su altı arama kurtarma ekipleri bölgede arama yaptı. Yaklaşık 3 saatlik bir arama çalışması sonrasında dalgıçlar M.Y.’nin cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, M.Y.’nin cesedi otopsi için Şanlıurfa’ya gönderildi.

Kaynak: İHA