Çocuk işçi, asansör kazasında hayatını kaybetti

Adana'da bir tekstil imalathanesinde çalışan 11 yaşındaki Ahmet Avan, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Çocuk işçi, asansör kazasında hayatını kaybetti

Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZEREN ERTAŞ DA ASANSÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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