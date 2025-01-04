Cinayet Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de 'kasten öldürme' suçlamasıyla aranan şahıs Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken yakalandı. Şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Cinayet Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne’de 'kasten öldürme’ suçundan aranan D.K. Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma ekiplerince sınır köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan aranma kaydı bulunan D.K.’yi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlikköy’de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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