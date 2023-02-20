CHP'li Özel: Çocuklar hakkında iddialar incelenmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulmuş Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na başvuracağız. Tüm iddialar titizlikle incelenmeli" dedi.

CHP'li Özel: Çocuklar hakkında iddialar incelenmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 41 bini aşkın kaybın yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuk depremzedelerin hakkında çıkan iddialar hakkında "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" bünyesinde kurulmuş Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na başvuracaklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki çocuklar hakkındaki iddialara yönelik araştırmalara başlanacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran CHP'li Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem bölgesindeki çocuklarımıza yönelik tüm iddiaların araştırılması amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulmuş Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na başvuracağız. Tüm iddialar titizlikle incelenmeli."

1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor 1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor
Deprem bize neyi mi gösterdi? Deprem bize neyi mi gösterdi?
Asrın depremi değil, asrın ihmali! Asrın depremi değil, asrın ihmali!
Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı
ÇOK OKUNANLAR
Asrın depremi değil, asrın ihmali! Asrın depremi değil, asrın ihmali!
CHP'li Özel: Çocuklar hakkında iddialar incelenmeli CHP'li Özel: Çocuklar hakkında iddialar incelenmeli
Çocuk ve bebek görselleri yanlış Çocuk ve bebek görselleri yanlış
Deprem bize neyi mi gösterdi? Deprem bize neyi mi gösterdi?
'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme 'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi