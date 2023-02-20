CHP'li Özel: Çocuklar hakkında iddialar incelenmeli
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulmuş Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na başvuracağız. Tüm iddialar titizlikle incelenmeli" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 41 bini aşkın kaybın yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuk depremzedelerin hakkında çıkan iddialar hakkında "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" bünyesinde kurulmuş Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na başvuracaklarını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki çocuklar hakkındaki iddialara yönelik araştırmalara başlanacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran CHP'li Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Deprem bölgesindeki çocuklarımıza yönelik tüm iddiaların araştırılması amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulmuş Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na başvuracağız. Tüm iddialar titizlikle incelenmeli."