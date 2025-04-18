CHP'li Eski Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve beraberindeki 7 kişi usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin ifade işlemleri sonrası şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

CHP'li Eski Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Devrek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dönemin özel kalem müdürü Raif K., dönemin muhasebe mali işler müdürü Nafie Ç., dönemin belediye başkan yardımcısı Recep K., dönemin satın alma personeli Engin K., dönemin vekil mali işler müdürü İsmail K.'nın yanı sıra dönemin tahsilat biriminde görevli Umut K. ve dönemin insan kaynakları müdürü Tuncay U. gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahısların, haklarında çeşitli usulsüzlük iddiaları bulunduğu öğrenildi. Bozkurt ve beraberindeki 7 kişinin emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gözaltı
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Polis Yaralı! Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Polis Yaralı!
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Dervişoğlu'ndan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Dervişoğlu'ndan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var