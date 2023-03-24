CHP’li Bülbül: Çocukların %42'si süt ürünlerini her gün tüketemiyor

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “0-17 yaş arasındaki çocukların %42'si süt ürünlerini, %67'si sebzeyi, %49,5'i meyveyi, %87'si et-tavuk-balık ürünlerini her gün tüketemiyor” dedi.

Son Güncelleme:
CHP’li Bülbül: Çocukların %42'si süt ürünlerini her gün tüketemiyor

TÜİK’in Çocukların Gıda Tüketimiyle ilgili yaptığı araştırmayla korkunç tablonun gözler önüne serildiğini ifade eden CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “Siz Saraylarınızda şatafat içinde yaşarken, itibardan tasarruf edilmez derken çocuklarımız ne düzenli ne de sağlıklı beslenemiyor” dedi. Çocukların gelişimleri açısından her gün tüketmesi gereken gıdalara ulaşamadığını belirten Bülbül şunları söyledi:

“Çocukların %42'si süt ürünlerini, %67'si sebzeyi, %49,5'i meyveyi, %87'si et-tavuk-balık ürünlerini her gün tüketemiyor. Çocuklarımızı açlığa, yoksulluğa terk etmek kabul edilemez. Siz Saraylarınızda şatafat içinde yaşarken, itibardan tasarruf edilmez derken çocuklarımız ne düzenli ne de sağlıklı beslenemiyor. Bunun çözümü 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerdir. Kemal Kılıçdaroğlu’nu milletin kararıyla 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Yıllardır dediğimiz gibi bizim iktidarımızda hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek, yoksulluk bitecek herkes refaha kavuşacak.”

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı
Ahırda kalmak zorunda kalan kanser hastası depremzede hayatını kaybetti Ahırda kalmak zorunda kalan kanser hastası depremzede hayatını kaybetti
Olası depreme dikkat çekildi: İstanbul'da Marmara'ya yakın yapılara uyarı İstanbul'da Marmara'ya yakın yapılara uyarı
FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor! Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'
Kara Rapor 2022: Türkiye'de en kirli havayı soluyan 5 il belli oldu Türkiye'de en kirli havayı soluyan 5 il belli oldu
Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam! Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam!