CHP’li Bülbül: Çocukların %42'si süt ürünlerini her gün tüketemiyor

TÜİK’in Çocukların Gıda Tüketimiyle ilgili yaptığı araştırmayla korkunç tablonun gözler önüne serildiğini ifade eden CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “Siz Saraylarınızda şatafat içinde yaşarken, itibardan tasarruf edilmez derken çocuklarımız ne düzenli ne de sağlıklı beslenemiyor” dedi. Çocukların gelişimleri açısından her gün tüketmesi gereken gıdalara ulaşamadığını belirten Bülbül şunları söyledi:

“Çocukların %42'si süt ürünlerini, %67'si sebzeyi, %49,5'i meyveyi, %87'si et-tavuk-balık ürünlerini her gün tüketemiyor. Çocuklarımızı açlığa, yoksulluğa terk etmek kabul edilemez. Siz Saraylarınızda şatafat içinde yaşarken, itibardan tasarruf edilmez derken çocuklarımız ne düzenli ne de sağlıklı beslenemiyor. Bunun çözümü 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerdir. Kemal Kılıçdaroğlu’nu milletin kararıyla 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Yıllardır dediğimiz gibi bizim iktidarımızda hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek, yoksulluk bitecek herkes refaha kavuşacak.”