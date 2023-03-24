Ahırda kalmak zorunda kalan kanser hastası depremzede hayatını kaybetti

Depremin vurduğu Antep’in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’nde yaşayan kanser hastası 58 yaşındaki Şehmus Kurt kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Depremden sonraki ilk beş günde kalacak yer bulamayan Kurt ailesi, ön tarafı açık olan ahır da kalmak zorunda kaldı. Akciğer kanseri rahatsızlığı olan Kurt, ahırda kaldığı ilk 5 günde enfeksiyon kaptı. Durumu gittikçe kötüleşen Kurt, 14 Mart’ta yaşamını yitirdi.

KIZI KONUŞTU

Kurt’un kızı Revan Gülizar Doğan, depremin ilk saatlerinde yağan yağmur ve karda bahçede kaldıklarını, babasının rahatsızlanması üzerine ailesi ile beraber ahıra girmek zorunda kaldıklarını söyledi. Doğan, “Kendi imkanlarımızla paletler bulduk, halılar serdik, evde babamın sediri vardı, onu getirdik. En azından mikrobun içinde kalmayalım diye. İlk beş gün orada kaldık. Muhtarı aradık, çadır istedik ama yoktu. Ahırda el arabası içerisinde ateş yakıyorduk. Ancak ateşin dumanından etkileniyorduk. O süreçte kimseye çadır gelmedi. Babam rahatsız diye yetkililer bize ulaştı. Biz çadır ya da konteynır gönderin dedik. ‘Konteynır göndereceğiz’ dediler ama göndermediler. Bizde kendi imkanımızla bir şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, babasını, rahatsızlığının artması üzerine Hatay’a gönderdiklerini belirten Doğan, şunları söyledi: “Babamı otobüsle Hatay’da hastaneye götürdük. Direkt yoğun bakım için Adana’ya götürdüler. 7-8 gün orada kaldı. Ama yürüyemez hale geldi. Babamı Adana’ya götürdüklerinde, doktorlar enfeksiyon kapmış dediler. Böbrek ve bağırsakları enfeksiyon kaptığı için sarılık geçirdi. Babam hastaneden çıktı, o zamanda çadırımız yoktu. Daha sonra Kızılay çadır verdi. Ama oda su damlatıyordu, bu nedenle babam gelemedi. Halam Hatay’da kalıyor, biz de babamızı tekrar oraya götürdük. Orada da sürekli hastaneye gidip geliyordu. Hatay’dan köye gelmek istedi. Köye geldi, iki gün kaldı, durumu kötüleşince tekrar Adana’ya götürdük. Birkaç gün kaldı. Oradan tekrar Hatay’a halamın evine götürdük. En son 14 Mart’ta babam Hatay’da yaşamını yitirdi.”

‘HIÇBIR ŞEY O GÜNLERI AFFETTIRMEZ’

Babası henüz hayattayken annesinin konteyner alabilmek için Kaymakamlığa başvuruda bulunduğunu ifade eden Doğan, kendilerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadığını söyledi. Doğan, “Yetkililer bize ‘hastanız var size öncelik vereceğiz’ dediler ama konteyner hala gelmedi. Annemler hala çadırda kalıyor. Bundan birkaç gün önce bize su geçirmeyen bir çadır getirdiler. Babam yaşamını yitirdi, yine kimse gelip sormadı. Aslında ilk 3 gün buraya kimse gelmedi. Eğer gelselerdi belki bir çok insan yaşıyor olurdu. Belki de çoğu insan donarak öldü. Çünkü hava çok soğuktu. En azından bir hafta sonrasında insanlara çadır getirebilirlerdi. Şu an herkesin psikolojisi bozulmuş. Özellikle çocukların psikolojisi bozulmuş. Bu konuda bizlerin desteğe ihtiyacı var. Bu saatten sonra hiçbir şey o günleri affettirmez” diye konuştu.