CHP'li Başkan 'Katliam Yasası'na Uymayacaklarını Açıkladı: 'Elimizi Kana Bulamayacağız'
Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesi sonra ilgili yasaya uymayacaklarını ifade ederek, "Elimizi kana bulamayacağız, bu katliama ortak olmayacağız" dedi.
Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açan yasa teklifinin, Meclis'te kabul edilmesinin ardından, 'katliam yasası'na uymayacaklarını açıkladı.
Şahan, "Elimizi kana bulamayacağız, bu katliama ortak olmayacağız" dedi.
Sokak köpeklerini öldürmenin yolunu açan kanun teklifi günlerdir süren protestolar ve görüşmelerin ardından sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Karara isyan eden Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacaklarını açıklayarak ellerini kana bulamayacaklarını vurguladı.
Kişisel hesabından video yayımlayan Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın açıklaması şöyle:
"Sabaha karşı çıkan katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi bu yasayla yana bulamayacağız. İstanbul'un kalbi Şişli'den sözü Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Başkana bırakıyorum"
Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız.— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) July 30, 2024
Söz sende başkanım @mesutkosedagi pic.twitter.com/XK9PUJZ31x