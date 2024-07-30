Balkon Alev Aldı! Yemek Yaparken Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Fatih Mahallesi 1128 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak balkonunda yemek yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tüp alev aldı.

Büyük panik yaşayan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evin balkonunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA