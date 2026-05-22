CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamından CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" iddiasıyla gözaltına alındı.

'RÜŞVET TALEP ETTİ' İDDİASI

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için Albayrak'ın kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep ettiğini iddia etti.

Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını savunarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik iddialı şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçlamasından soruşturma başlatıldı.

EVİNDE VE BELEDİYE İŞTİRAKİNDE ARAMA

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

