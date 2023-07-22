CHP'den zamlara özel sergi: MuazZam

CHP İstanbul İl Başkanlığı, AKP iktidarının zamlarını hazırladığı "MuazZam" sergiyle halka anlatacak.

CHP'den zamlara özel sergi: MuazZam

CHP İstanbul İl Başkanlığı, AKP iktidarın son günlerde yaptığı zamlara hazırladığı sergi projesiyle tepki gösteriyor. 

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu,  tarafından düzenlenen sergide davetiyesinde "eser siyasetiyle övünen bir iktidarın, vatandaşa layık gördüğü son eseri olan zamlarla ilgili hazırladığımız gezici “muazZam Bir Sergi” açılışı ile pazarlarda, sokaklarda vatandaşımızla buluşulacak çalışmanın tanıtım toplantısı gerçekleştirecek" denildi. 

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